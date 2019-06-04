04.06.2019 08:48
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Kızılcahamam- Ankara yolunun 12-36 kilometreleri arasındaki Uğurlu Köyü kavşağı-Çeştepe-İğdir arası dönüşü-İğdir Köyü dönüşü-Dutözü kavşağı-Kurtboğazı tepe refüjü-Ciğir Köyü çıkışı- Kahramankazan Karayolları refüj dönüşü- Aydın Köyü dönüşü-Kum Ocağı kavşağı (çalışma bölgesi sınırı) geçiş aralıkları Ramazan Bayramı tedbirleri nedeniyle 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı.
Ankara- Konya yolunun 50. kilometresindeki TŞOF kavşağının, Ankara- Kırıkkale yolunun 1-13 kilometreleri arasındaki Çalışkanlar Petrol- Ortaköy kavşağı-Şehitlik dönüşü- Maliye noktası-Gökçeyurt- Lalahan ışıklı kavşağının, Ankara-Konya yolunun 5. kilometresindeki Vilayetler Evi kavşağının refüj geçiş aralıklarında Bayram nedeniyle 10 Haziran'a kadar araç geçişine izin verilmeyecek.
Korkuteli- Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle Korkuteli gidiş yönünde sağ şerit kullanılamıyor.
Suluova- Amasya yolunun 27-29 kilometreleri arasındaki Amasya otogar kavşağındaki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan çift yönlü olarak sağlanıyor.
Muğla- Denizli yolunun 10-11 kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Korkuteli- Elmalı yolunun 0-26 kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma servis yolundan (Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı) iki yönlü olarak izin veriliyor.
Ayvacık-Edremit yolunun 33. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kaynak: AA
Kahramankazan, Korkuteli, Ankara, Güncel