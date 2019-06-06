Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Ankara- Kırıkkale
yolunun 1-13. kilometrelerindeki Çalışkanlar Petrol, Ortaköy
kavşağı, Şehitlik dönüşü, Maliye
noktası, Gökçeyurt
ve Lalahan
Işıklı kavşağı geçiş aralıklarıyla Ankara- Konya
yolunun 5. kilometresindeki Vilayetler Evi kavşağının refüj geçiş aralığı ve 50. kilometredeki TŞOF kavşağının refüj geçiş aralığı Ramazan Bayramı
tedbirleri kapsamında Ankara Valiliğince 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı.
Kuyucak-Karacasu- Tavas
yolunun 6-40 kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Niğde
yolunun 31-36 kilometreleri arasındaki üst yapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Yenişehir- İnegöl
yolunun 11-18 kilometreleri arasında çalışmalar sürdürüldüğünden yol trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Ankara- Çankırı
yolunun 24-27 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Tokat- Sivas
yolunun (Tokat Çevre Yolu) 17-18 kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Beyşehir- Seydişehir
yolunun 0-15. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kaynak: AA
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