07.06.2019 08:49
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 38-40. kilometreleri arasındaki çalışmalardan dolayı bu kesimde bölünmüş yolun Ankara- İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) yaşanan heyelandan dolayı ulaşım, tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Darende- Malatya yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Karabük- Araç yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Erzurum-Çat- Karlıova yolunun 16-18. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
Ankara, Kırklareli, Kızılcahamam, Kahramankazan, Güncel