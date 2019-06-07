Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Edirne- Kırklareli
yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara
yolunun 38-40. kilometreleri arasındaki çalışmalardan dolayı bu kesimde bölünmüş yolun Ankara- İstanbul
istikameti ulaşıma kapatılarak trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Uşak-Gediz- Çavdarhisar
yolunun 55-66. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Nurdağı- Gaziantep
yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Reşadiye- Niksar
yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) yaşanan heyelandan dolayı ulaşım, tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Darende- Malatya
yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Karabük- Araç
yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Erzurum-Çat- Karlıova
yolunun 16-18. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Akseki- Manavgat
yolunun 0-12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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