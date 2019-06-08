Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü
Yol Durumu Bülteni'ne göre, Çivril- Denizli
yolunun 5-6 kilometrelerinde, B. Menderes
köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü sağlanıyor.
Keşan-Gelibolu- Eceabat
Devlet Yolunun, 58-85 kilometrelerinde ve Aksaray- Ortaköy
Yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü olarak yapılıyor.
Ankara- Konya
yolunun 13-15 kilometrelerinde, Ankara- Niğde
Otoyolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan akıyor.
Kırıkhan- Reyhanlı
devlet yolunda 2-39. kilometreleri arasında bulunan muhtelif kesimlerdeki üstyapı çalışmaları kapsamında, trafik kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-14 kilometreleri arasındaki üstyapı ve köprülü kavşak yapım ve Kargı-Tosya- Osmancık
devlet yolunun 43-46 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü yapılıyor.
Hekimhan- Malatya
yolunun 28-29. kilometreleri arasında bulunan Sarsap Tünellerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon- Gümüşhane
yolunun 23-25. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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