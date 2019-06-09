Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü
Yol Durumu Bülteni'ne göre, Ankara- Kırıkkale
yolunun 1-13. kilometrelerindeki Çalışkanlar Petrol, Ortaköy
kavşağı, Şehitlik dönüşü, Maliye
noktası, Gökçeyurt
ve Lalahan
Işıklı kavşağı geçiş aralıklarıyla, Kızılcahamam-Ankara yolunun 12-36 kilometreleri arasındaki Uğurlu
Köyü kavşağı-Çeştepe-İğdir arası dönüşü-İğdir Köyü dönüşü-Dutözü kavşağı-Kurtboğazı tepe refüjü-Ciğir Köyü çıkışı- Kahramankazan
Karayolları refüj dönüşü- Aydın
Köyü dönüşü-Kum Ocağı kavşağı geçiş aralıkları Ramazan Bayramı
tedbirleri kapsamında Ankara Valiliğince yarına kadar trafiğe kapatıldı.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Isparta- Eğirdir
yolunun 31-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Isparta-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Ilgın- Kadınhanı
yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Doğankent-Kürtün- Torul
yolunun 25. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Sivas-Zara yolunun 3-11. kilometrelerindeki peyzaj düzenleme çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Düzce- Bolu
yolunun 8-9. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA
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