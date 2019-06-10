Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun İzmit
Doğu- Sapanca
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit- Adapazarı
yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu
yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul- Ankara
yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolunun da trafiğe kapalı olması nedeniyle otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce
gişelerine yönlendiriliyor.
Zonguldak- Devrek
yolunun 56-61. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sivas-Zara yolunun 1-2, Beyşehir- Seydişehir
yolunun 0-15, Burdur- Antalya
yolunun 14-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri- Niğde
yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
İkizdere- İspir
yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli
'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ovit Geçidi'nden, İkizdere-İspir yönünde ise tünel içinden gerçekleştiriliyor.
Ordu-Ulubey- Gölköy
yolunun 30-44, Silifke- Mut
yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Kaynak: AA
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