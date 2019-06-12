12.06.2019 08:21
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit- Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul- Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Akseki- Manavgat yolunun 33-35. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Ankara- Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.
Milas- Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bozüyük- İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Çivril- Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İkizdere- İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'ndeki çalışmalar nedeniyle İspir-İkizdere yönünde ulaşıma Ovit Geçidi'nden, İkizdere-İspir yönünde ise tünel içinden izin veriliyor.
Tavşanlı- Emet yolunun 0-1. kilometrelerindeki TCDD hemzemin geçit çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Kaynak: AA
İkizdere, Gebze, Ankara, TEM Otoyolu, Güncel