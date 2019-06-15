Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara
yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yoluna, oradan da Gebze gişelerine ve tekrar otoyola yönlendiriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit
Doğu- Sapanca
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit- Adapazarı
yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 13-19. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun Yeniçiftlik
mevkisinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı
yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Konya- Aksaray
yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Suluova- Amasya
yolunun 27-28. kilometrelerinde Amasya Otogar Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kuyucak-Karacasu- Tavas
yolunun 6-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İskilip-Çankırı yolunun 40-41. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.