Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Konya- Aksaray
yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.TEM Otoyolu
'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara
yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı
yönü) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya
kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş
viyadüğündeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Çankaya istikameti) iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.Marmaris
ayrımı-Köyceğiz- Ortaca
yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit
Doğu- Sapanca
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit- Adapazarı
yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ediyor ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Korkuteli- Antalya
yolunun 2. kilometresinde Kargalık Deresi'nin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı
yolunun 10-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bafa- Milas
yolunun 39-40. kilometrelerindeki (Milas şehir geçişi) yapım, Reşadiye-Koyulhisar- Suşehri
yolunun 2-16. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.