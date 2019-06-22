Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara
Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik Kavşağı 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul
yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.
Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl- Bozüyük
yolunun 40. kilometresindeki çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolundan sürdürülüyor. TEM Otoyolu
'nun Şekerpınar- Gebze
Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova
Kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Muğla- Denizli
yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Suluova- Amasya
yolunun 27-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Şanlıurfa- Hilvan
yolunun 49-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Malatya- Elazığ
yolunun 75-76. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Ordu
il sınırı-Şebinkarahisar- Koyulhisar
yolunun 3-4. kilometrelerinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit
Doğu- Sapanca
Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit- Adapazarı
yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağından D-100 yolunun takip edilmesiyle Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola yönlendiriliyor.