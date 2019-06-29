Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun İzmit
Doğu- Sapanca
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit- Adapazarı
yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle köprünün Avrupa- Asya
yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdaki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından 21.00-06.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul- Ankara
yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Araçlar, Çayırova
kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
kavşağı-Bolu- Düzce
il sınırı 6-10. kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bundan dolayı Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı
yolunun 24-27. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Nurdağı- Gaziantep
yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Tokat- Sivas
yolunun 17-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Tokat tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kumluca- Antalya
yolunun 30-34. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollu olarak gerçekleştiriliyor.
Zonguldak- Devrek
yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.