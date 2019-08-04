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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

04.08.2019 09:30 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Trafik, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı- Çankaya kavşağı 8-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Trafik, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-32. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Muğla-Ortaca yolunun 53-56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Yozgat-Sivas yolunun 34-35. kilometrelerinde köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden tek şerit olarak sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Yusufeli yolunun 4-25. kilometrelerinde temizleme çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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