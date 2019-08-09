Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı- Pendik
Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle 5 Eylül
'e kadar ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesiminin 40-43. kilometrelerinde asfalt çalışması nedeniyle ulaşım Edirne istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören Kavşağı'nda bazı kavşak kolları trafiğe kapatıldığından ulaşım, Tayakadın Kavşağı'ndan yapılıyor.
Milas-Bodrum yolunun 5. kilometresinde, Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından sağlanıyor.
Anamur-Aydıncık yolunda 51-54. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü yapılıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Mecitözü-Amasya yolunun 10-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.