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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

17.08.2019 08:29 Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerindeki Malkara- Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmalarından dolayı bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Ankara- Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak ulaşım Ankara-Çankırı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahı servis yolundan iki yönlü devam ediyor.
Aliağa-Menemen yolunun 33-38, Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 0-28, Ermenek-Mut yolunun 12-19 ve Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerindeki Tünel-1, Tünel-2, Tünel-3 ve Zeytinlik tünellerindeki sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale, Gelibolu, Çankırı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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