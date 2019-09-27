Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu Belevi viyadüğündeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit
Doğu Kavşağı- Adapazarı
Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 15 Ekim'e kadar 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Ankara
Çevre Otoyolu'nun Ayaş Kavşağı-Sincan Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, trafik diğer yönden iki yönlü sürdürülüyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-25. kilometrelerinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Milas-Bodrum yolunun 5. kilometresindeki Baharlı Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-20. kilometrelerinde (Kemerkaya Şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.
Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden devam ediyor.
Mecitözü-Amasya devlet yolunun 10-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.