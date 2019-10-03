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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

03.10.2019 08:20Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 35-37 ve Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Lapseki-Bandırma yolunun 58-73. kilometrelerinde Arapdede, Şakirbey ve Sinekçi köprülerindeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ermenek-Mut yolunun 12-13. kilometreleri (Kayaönü mevkisi) ile 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40, Elazığ-Bingöl yolunun 63-69 ve Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer bağlantı yollarına yönlendiriliyor.

Balıkesir, Orhangazi, Susurluk, Gerze, Güncel

Kaynak: AA

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