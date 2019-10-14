Haberler » Güncel » Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

14.10.2019 09:27Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TEM Otoyolu'nun Kınalı-İstanbul-Edirne istikametine giden kavşak kolları üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışına Kınalı Kavşağı'nın diğer kollarından kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Balıkesir-Bursa yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Düzce-Zonguldak yolunun 61-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Ermenek-Mut yolunun 39-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Kınalı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:40 Galatasaray, Passolig'de 1 milyonu geçti
10:40 Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün
10:35 İki dönem belediye başkanlığı yapan kişi şimdi sebze satıyor
10:39 Amerika'dan sonra Fransa da Suriye'den çekilecek
10:38 Yaşlı adam camide ölü bulundu
10:33 10 kişilik gönüllü UMKE ekibi sınıra dualarla uğurlandı
10:37 - Fırat'ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının...
14.10.2019 10:40:47