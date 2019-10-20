Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara
Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir- İstanbul
istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere ile Hamus Çayı mevkilerinde yürütülen viyadük genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden kontrollü olarak devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü kavşağı yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 7-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. km.leri arasındaki Tohma Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.