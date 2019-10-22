Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı- Turgutlu
kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çanakkale-Biga yolunun 23. kilometresindeki Umurbey Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Nazilli-Denizli yolunun 44-45. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde, Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Söğüt-Korkuteli yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin-Erzurum yolunun 41-57. kilometrelerindeki tünellerde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıkla trafiğe kapatılacak.
Tortum-Erzurum yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.