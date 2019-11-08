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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

08.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:58 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 3-8 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşaklarında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki Araklı Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve 11-12 Kasım'da 08.00-17.00 saatlerinde tünelin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpü trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 20-30. kilometrelerindeki (Giresun şehir geçişi) yaya üst geçitlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde trafik birer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Balıkesir-Akhisar-Manisa yolunun 2. kilometresindeki Küçük Bostancı Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yünlü gerçekleştiriliyor.
Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Kırşehir, Çankaya, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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