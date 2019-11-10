Haberler » Ekonomi » Kara yollarında durum - Ekonomi

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

10.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:00Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı- Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı- Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı - Çankaya Kavşağı 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı kesiminde (20-26. kilometrelerinde) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Uşak-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı-Buca Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Hekimhan - Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Şekerpınar, Pendik, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:20 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
09:00 Kara yollarında durum
08:47 Atatürk'ü 81 yıldır minnet ve özlemle anıyoruz
08:42 Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz...
02:03 Ibm Technical Leadership Exchange Workshop
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 10:07:19