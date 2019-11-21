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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

21.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:48Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi- Otoyolu'nun Orhangazi ve Kılıç kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun, Ankara- Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale- yolunun 0-1'inci kilometrelerinde bulunan Şehit Şükrü Ceylan Köprüsü'nde mesnet değiştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale şehir merkezi yönündeki trafik kavşağın Ankara-Kayseri kolundan gerçekleştiriliyor.
İzmir çevre yolunun 5-6'ncı kilometrelerindeki (Gaziemir-Buca ayrımı arasında) yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-20'nci kilometrelerinde Kemerkaya şehir geçişindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 6-7'nci kilometrelerinde köprü yaya korkuluğu yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesimde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-49'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolunun 44-50'nci kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Tavas-Karacasu yolunun 3-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-Dursunbey yolunun 18'inci kilometresindeki Kepsut Köprüsü ile 19'uncu kilometresindeki Kille Köprüsü'nde, köprü genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Kayseri, Gebze, Niğde, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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