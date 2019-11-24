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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

24.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:46Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi, Kılıç, Susurluk ve Balıkesir Kuzey kavşakları ile İzmir çevre yolunun Gaziemir- kavşaklarında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun 27-28. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 26-55. kilometrelerinde Bedresu, Akçasu, Çandır, Mezit-1, Mezit-3 ve Mezit-7 köprülerindeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Beşikdüzü istikametinde yürütülen çalışma nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü'nün yapımı, Karaman-Mersin il sınırı-Mut yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
Belören-Hadim yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Orhangazi, Tekirdağ, Gebze, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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