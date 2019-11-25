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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

25.11.2019 08:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:28Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- kavşaklarındaki üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Muğla-Kale yolunun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-65, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Kavşak Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15, Erzurum-Çat yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21, Batman-Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Orhangazi, Savaştepe, Ankara, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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