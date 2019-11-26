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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

26.11.2019 08:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:18Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi- Otoyolu'nun Akhisar- kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 6-7. kilometrelerinde köprü yaya korkuluğu yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Göksun-Kahramanmaraş yolunun 6-7. kilometrelerindeki Ahmet Eskalen Tüneli'nde bakım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım tünelin diğer şeridinden kontrollü devam ediyor.
Bursa-İnegöl yolunun 34. kilometresindeki Çandır Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 33-35. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Alaca-Zile yolunun 36-43 ve Tavas-Karacasu yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu, Saruhanlı, Orhangazi, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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