Haberler » Güncel » Kara yollarında durum - Haber

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

28.11.2019 08:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:16Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Doğu- kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Milas-Yatağan yolunun 41-49, Amasya-Turhal yolunun 30-32 ve Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Akhisar-Salihli yolunun 61-64. kilometrelerindeki (Taytan Kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 28. kilometresindeki Harmancık Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Adapazarı, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:36 Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2
09:36 İndirme yazılımı, kullanıcı bilgisine odaklanıyor
09:35 Öksüz kalan kuzu "anne, anne" diye meliyor
09:31 Polonya'da hasta tilki, alışveriş merkezine girdi
09:31 Vali Çağatay'dan 'halk' toplantısı
09:26 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, hırsızlık yaparken yakalandı
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
09:14 Arnavutluk'a giden Kadir İnanır, 6.3'lük depreme yakalandı
09:02 Dipsiz Göl, Bakanlığı harekete geçirdi! Define aramak için ÇED uygunluğu kontrol edilecek
08:41 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak
07:25 Müftülükten 'sahte peygamberin' cenazesiyle ilgili açıklama: Cenazede diyanet personeli bulunmadı
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
16:50 Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
10:46 Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu
28.11.2019 09:38:35