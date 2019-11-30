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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

30.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:38Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu- Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak, sürücüler, İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.
İzmir Çevre yolunun Gaziemir-Buca Kavşağı 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki, Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki, Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerindeki ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Adapazarı, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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