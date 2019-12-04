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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

04.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:18Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Bursa- istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Bursa-İnegöl istikametinde tek şerit trafiğe kapatılıyor, geçişlere diğer şeritten izin veriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kumluca-Antalya yolunun 64-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akhisar-Gölmarmara yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sinop-Boyabat yolunun 27-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Malkara-Şarköy yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Dağı Geçidi kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım her iki istikamette trafiğe açık durumdaki Ovit tünellerinden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Ankara, İzmit, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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