Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit
Doğu- Adapazarı
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım, Kılıç-Orhangazi kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Konya-Ereğli yolunun 58-69, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51 ve Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Keşan istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alaca-Zile yolunun 36-56, Kumluca-Antalya yolunun 64-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.