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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

14.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 08:42Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları ile Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşakları arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımında (1-4. kilometreler) heyelan ıslah çalışmalarından dolayı Bursa- istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Bursa-İnegöl istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Akhisar-Gölmarmara yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde yol bakım çalışmalarından dolayı ulaşıma kontrollü sürdürülüyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Orhangazi, Köprülü, Ankara, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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