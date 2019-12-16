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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

16.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:26Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- ayrımı 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Bursa- istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16, Karaman-Mut yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Burdur-Antalya yolunun 11. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Yenişehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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