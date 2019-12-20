Haberler » Güncel » Kara yollarında durum - Haber

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

20.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:18 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi- Otoyolu'nun Turgutlu- kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunun sağ şeridi, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Milas-Yatağan yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerindeki (Rize şehir geçişi) üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Saruhanlı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:50   HDP'li Sur Belediye Başkanı Buluttekin'e "terör" gözaltısı - Haber
08:46   Ilgın Belediyesi evsiz ve kimsesizler için prefabrik konut yapacak - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada, sürücüler serbest - Haber
08:45   Şile bezinden sonra istanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu - Haber
08:45   Erzincan'da vergi usul kanunu bilgilendirilmesi yapıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
07:34   Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 88 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Haber
07:22   Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı - Haber
23:38   Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
20.12.2019 08:54:40