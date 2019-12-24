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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

24.12.2019 08:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:10 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çevre Otoyolu'nun Ankara- Otoyolu'na bağlantı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunda İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Bursa-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6.kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Niksar-Tokat yolunun 49-50 ve 68-70. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki Trabzon şehir geçişi ve Reşadiye Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İspir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yenişehir, Ankara, Niğde, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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