Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey- Susurluk
kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Milas-Yatağan yolunun 0-1, Malkara-Şarköy yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 15. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki bakım, Çan-Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.