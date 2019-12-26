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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

26.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:18 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolunun 12-13 ve 18-19, Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58. kilometrelerinde
üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu, Kurtköy, Pendik, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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