Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde
Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolunun 12-13 ve 18-19, Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58. kilometrelerinde
üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.