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Kara yollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

27.12.2019 08:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:34 Kara yollarında durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Çevre Otoyolu'nun Bursa Kavşağı-Yıldırım Kavşağı 8-9'uncu kilometrelerinde bulunan İsmetiye viyadüğünde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunda İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 10-24'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Niksar-Tokat yolunun 49-50'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-12'inci, Konya-Ereğli yolunun 58-69'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24'üncü kilometreleri arasında Tosya Yapraklı Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprülü, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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