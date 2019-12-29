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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

29.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 08:18 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 17. kilometresindeki Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Milas-Bodrum yolunun 0-1. kilometresindeki Güllük Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Karapınar-Ereğli yolunun 33-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 14-20, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37 ve Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Dağı geçidi trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım her iki yönde trafiğe açık olan Ovit tünellerinden sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gümüşova, Kurtköy, Pendik, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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