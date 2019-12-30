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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

30.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:18 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi- Otoyolu'nun Turgutlu- kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunda İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Karaman-Mut yolunun 1-2, Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Sinop-Boyabat yolunun 27-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Saruhanlı, Orhangazi, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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