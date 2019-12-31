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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

31.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:28 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 8-9. kilometrelerindeki İsmetiye viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Niksar-Tokat yolunun 49-50. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32, Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Güncel

Kaynak: AA

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