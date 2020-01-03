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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

03.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:20 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresi (Ovit Dağı geçidi) trafiğe kapatıldığından, her iki yönde ulaşıma Ovit tünellerinden izin veriliyor.
Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle yol ay sonuna kadar 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Nevşehir, Kurtköy, Pendik, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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