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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

04.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 08:48 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu- kavşakları 13. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Turgutreis-Bodrum-Güllük yolunun 21-24. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları ve Sinop-Boyabat yolunun 27-33. kilometrelerinde dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 21-23. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Saruhanlı, Orhangazi, Turgutlu, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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