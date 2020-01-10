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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

10.01.2020 08:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:14Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa- istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Malkara-Şarköy yolunun 8. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Ödemiş-Kiraz yolunun 0-28. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Söğüt-Korkuteli yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Durağan-Vezirköprü yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle bugün 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yenişehir, Kurtköy, Köprülü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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