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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

11.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:40Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Adapazarı- yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım işi nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım kolunda sağ şerit trafiğe kapalı bulunuyor.
Malkara-Şarköy yolunun 8. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde bulunan Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılıyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adapazarı, Kaynarca, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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