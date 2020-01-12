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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

12.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:48Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy köprülü kavşağı- ayrımı 1-4 kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa- yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Ankara- yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikametinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Turgutreis-Milas yolunun 21-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki Çıtak mevkisinde sürdürülen Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Marmaris-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım ve Taşova-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü, Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometreleri Çıralı Kavşağı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle de tek şeritten iki yönlü olarak izin veriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 52. kilometresi Kıyıcık Ortaokulu mevkisinde sürdürülen yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Yenişehir, Ankara, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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