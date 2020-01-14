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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

14.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:24Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- ayrımı 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Bursa- istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Otoyolu'na bağlantı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ödemiş-Kiraz yolunun 0-28. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kozan-Adana yolunun 46. kilometresindeki heyelan nedeniyle 46-48. kilometrelerde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19, Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki güzergahta ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Taşova-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yenişehir, Ankara, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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