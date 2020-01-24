Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir
Kuzey kavşakları 1. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Isparta-Antalya yolunun 8-9. kilometrelerindeki Kazak-1 ile Kazak-2 tünellerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Elazığ-Ergani yolunun 20-22, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51 ve Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresinde (Çömlekçi mevkisi) ise sinyalizasyon imalat çalışmalarından dolayı ulaşıma kontrollü izin veriliyor.