Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Susurluk Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı 1'inci kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir çevre otoyolunun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında (Çıtak Mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları sürüyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kütahya-Bozüyük yolunun 42'nci kilometresinde bulunan köprüde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Bursa-İnegöl yolunun 1'inci kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44'üncü kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57'nci kilometresinde (Çömlekçi Mevkisi) sinyalizasyon imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA