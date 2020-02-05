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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

05.02.2020 08:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:26Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı kesimi 7-24. kilometrelerinde yama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çevre Yolu Batı- kavşakları 35. kilometresindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Kozan-Adana yolunun 46. kilometresindeki (Andız Burnu mevkisi) heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresindeki sinyalizasyon imalat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Karacabey, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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