Haberler » Ekonomi » Kara yollarında durum - Ekonomi

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

06.02.2020 08:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:16Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Silifke-Mut yolunun 0-7, İskilip-Çorum yolunun 16-24 ve Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kumluca-Antalya yolunun 64-69. kilometrelerinde orta refüj beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kürtün-Torul yolunun 12. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometresinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Gelibolu, Keşan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:55  Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı hayatı ve biyografisi
09:44  Havaalanı nasıl yazılır? TDK'ya göre havaalanı mı, havalimanı mı? Havaalanı ayrı mı bitişik mi yazılır?
09:18  Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemleri nelerdir? Uçakta kırım olması ne demek?
09:14  Kirk Douglas kimdir? Kirk Douglas filmleri ve dizileri
01:00  6 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
6.02.2020 09:58:41