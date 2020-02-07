Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir
Kuzey kavşakları 1. kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhanı-İmar kavşakları yol ayrımı Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun söz konusu kesiminde Ankara-Konya istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.